Descubra como preparar um delicioso Fondue de Queijo

Alto contraste

A+

A-

Fondue de queijo é uma opção deliciosa para compartilhar com amigos e familiares. Com ingredientes como alho, vinho branco seco, queijo emental, queijo gruyère, maizena, kirsh, pimenta do reino e noz-moscada, essa receita promete conquistar o paladar de todos. Para preparar, basta seguir o passo a passo: corte os alhos ao meio e esfregue no fundo e laterais da panela, dissolva a maisena no kirsh e reserve, leve o vinho ao fogo médio e acrescente os queijos, mexendo sempre. Quando começar a ferver, adicione a maisena dissolvida no kirsh, a noz-moscada e a pimenta do reino. Em seguida, transfira para a panela de fondue e aproveite essa delícia! Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Governo quer mais políticas públicas para indígenas em centros urbanos

• Regras para setor de eventos devem ir a voto semana que vem, dizem líderes

• Reforma propõe devolução de 50% em luz, água e gás a mais pobres

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.