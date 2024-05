Descubra como preparar um delicioso Rocambole de carne moída

Misture a carne com creme de cebola, o trigo, a pimenta do reino e o ovo. Abra em cima de um plástico como pizza. Coloque as fatias de queijo e o presunto. Enrole como rocambole retirando o plástico. Aperte para ficar bem fechado. Coloque as fatias de bacon. Leve ao forno por meia hora. Ficará bem dourado. Servir com arroz e salada verde.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.