Descubra como preparar uma deliciosa Bacalhoada

Escalde o bacalhau até tirar todo o sal. Corte em tiras bem finas o repolho e escalde. Refogue o bacalhau mais o repolho com os temperos acima. Coloque em uma travessa e cubra com o purê de batatas. Leve ao forno por 10 minutos e se quiser polvilhe queijo ralado.



