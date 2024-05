Descubra como preparar uma deliciosa Carne Moída no Forno Em uma vasilha, misture bem todos os ingredientes. Espalhe a mistura em um refratário untado com óleo. Depois, pincele com a gema...

Momento MT| 06/05/2024 - 16h02 (Atualizado em 06/05/2024 - 16h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share