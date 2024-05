Descubra como preparar uma deliciosa Margarita Tradicional

Alto contraste

A+

A-

40ml de tequila, 20ml de Cointreau, 2 colheres de sopa de suco de limão, cubos de gelo e sal para a borda do copo são os ingredientes necessários para preparar uma Margarita Tradicional. Umedeça a borda da taça com limão e sal, adicione os demais ingredientes na coqueteleira, agite bem e sirva. Uma receita refrescante e fácil de fazer para aproveitar em qualquer ocasião! Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Margarita Tradicional

• Bairro de Porto Alegre terá de ser evacuado após dique transbordar

• GenZ: música que exalta ditador da Coreia do Norte viraliza no Tiktok

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.