Descubra como preparar uma deliciosa Salada de Natal

Alto contraste

A+

A-

Retirar a pele do tender e desfiar. Picar o abacaxi e descartar a calda. Misturar todos os ingredientes e colocar em um pirex bonito. Decore com batata palha ou se preferir fios de ovos e cereja. Não fazer de véspera. Fica divina essa salada. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Rosca de polvilho azedo

• Salada de Natal

• Irã: países reagem à queda de helicóptero; EUA “acompanham de perto”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.