Descubra os perigos do lança-perfume para a sua saúde

Alto contraste

A+

A-

Saiba o que é lança-perfume e como ele prejudica a sua saúde Saiba o que é lança-perfume e como ele prejudica a sua saúde (Momento MT)

O lança-perfume tem muitos usuários recreativos e atrai pelos seus efeitos alucinógenos e pelo cheiro adocicado! A substância está entre as drogas mais utilizadas do Brasil, de acordo com a Associação Média do RIo Grande do Sul (AMRIGS), e pode oferecer muitos riscos para a saúde física e psicológica com o seu uso prolongado. Vamos ajudar você a compreender o que é o lança-perfume, quais os efeitos e riscos dessa droga tão perigosa!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Terceira edição da Copa Verão promete agitar Sorriso

• Trad defende projeto para humanizar atendimento em maternidades

• Como usar base em bastão com protetor solar: tutorial simples e fácil

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.