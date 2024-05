Descubra os sorteados do Nota MT!

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT) realizou, nesta quinta-feira (09.05), o 72º sorteio do Nota MT, programa do Governo do Estado de incentivo à cidadania fiscal. No total, 1.009 consumidores que fizeram compras com CPF na nota em abril foram premiados.

