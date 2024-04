Descubra por que Singapura é o destino escolhido por Lexa para suas férias Singapura, um pequeno país insular localizado no sudeste da Ásia, tem se destacado como um dos destinos turísticos mais vibrantes...

Onde fica Singapura? Lugar foi escolhido por Lexa para passar férias

Singapura, um pequeno país insular localizado no sudeste da Ásia, tem se destacado como um dos destinos turísticos mais vibrantes e cosmopolitas do mundo. Recentemente, a cantora Lexa escolheu este local exótico para suas férias, hospedando-se em um luxuoso resort com diárias de R$ 60 mil.

