Descubra se é possível ter um ouriço de estimação no Brasil Os ouriços são criaturas adoráveis e exóticas que têm conquistado o coração de muitas pessoas ao redor do mundo. No entanto, no...

Alto contraste

A+

A-

É possível ter um ouriço de estimação no Brasil?

Os ouriços são criaturas adoráveis e exóticas que têm conquistado o coração de muitas pessoas ao redor do mundo. No entanto, no Brasil, a questão da legalidade de ter um ouriço de estimação levanta dúvidas entre os amantes de animais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Governo de MT lança editais para apoiar pesquisas nas áreas de educação e incentivar ingresso de mulheres na ciência

• Prefeito Emanuel Pinheiro e primeira-dama Márcia Pinheiro lamentam falecimento da professora Eliete do Nascimento

• Prefeitura de Cuiabá convoca candidatos aprovados nas funções de TDI, TNE, Pedagogo, Professor de Educação Física e Intérprete de Libras



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.