Desenvolve MT: Fortalecendo a economia de Tangará da Serra

A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – Desenvolve MT esteve presente na Semana do Empreendedor em Tangará da Serra, na quarta e quinta-feira (08 e 09.05), para oferecer suporte e orientação aos empresários locais. A iniciativa, que ocorreu em virtude dos 48 anos do município, visa fortalecer e expandir as empresas da região.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.