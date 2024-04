Desproporcionalidade no Uso da Força Policial no Brasil Um policial morre em serviço a cada 250 civis mortos pela polícia, também em serviço, em 2022, no Brasil, de acordo com a 3ª edição...

Alto contraste

A+

A-

Um policial morre em serviço a cada 250 civis mortos pela polícia, também em serviço, em 2022, no Brasil, de acordo com a 3ª edição do Monitor do Uso Letal da Força na América Latina e no Caribe, sendo o maior número da série histórica. A proporção mais que dobrou na comparação com o ano de 2020, quando 114 civis foram mortos pela polícia por cada agente de segurança morto em serviço. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Número de civis mortos para cada policial assassinado mais que dobrou

• Como limpar colchão encardido de forma fácil e eficiente

• Mega-sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 72 milhões

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.