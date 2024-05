Detran-MT promove ações educativas para segurança no trânsito em todo o Estado

O Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) realizou, nos primeiros dez dias de maio, diversas ações educativas dentro da campanha do Maio Amarelo deste ano. Nesta edição, a campanha tem como tema esse ano: “A paz no trânsito começa por você”, e será realizada ao longo do mês de maio.

