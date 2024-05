Diamantino: Sucesso na Vacinação Contra Influenza

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria de Saúde, realizou no sábado, dia 18 de maio, o Dia D de Vacinação contra Influenza. A ação que aconteceu em todas as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) do município registrou mais de 1190 doses aplicadas.

