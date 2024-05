Todas as arrecadações de roupas, alimentos, água e medicamentos que a Câmara Municipal de Cuiabá realizou para a população do Rio Grande do Sul devem chegar ao estado irmão nesta sexta-feira (17.05). Uma transportadora voluntária do município de Bento Gonçalves (RS), realizou a coleta da doação na tarde desta quinta-feira (16.05).

