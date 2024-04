Dólar tem queda para R$ 5,13 com redução do pessimismo externo A redução do pessimismo econômico no exterior e as apostas sobre os juros no Brasil fizeram o dólar ter o segundo dia consecutivo...

Momento MT| 23/04/2024 - 20h03 (Atualizado em 23/04/2024 - 20h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share