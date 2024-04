Dr. Hiran alerta: flexibilização do uso de drogas favorece o crime organizado

Em pronunciamento no Plenário na última terça-feira (16), o senador Dr. Hiran (PP-RR), manifestou apoio à Proposta de Emenda à Constituição (PEC 45/2023), que criminaliza porte e posse de qualquer quantidade de drogas no País, aprovada pelos senadores. O parlamentar, que também é médico e presidente da Frente Parlamentar Mista da Medicina do Congresso Nacional, enfatizou os riscos associados a qualquer flexibilização que favoreça o uso de drogas.

