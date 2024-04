Educação de Lucas do Rio Verde recebe investimento em tecnologia Escolas municipais de Lucas do Rio Verde serão beneficiadas com equipamentos tecnológicos de última geração que serão entregues...

Alto contraste

A+

A-

Escolas municipais de Lucas do Rio Verde serão beneficiadas com equipamentos tecnológicos de última geração que serão entregues pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT). A doação será feita através do Termo de Cooperação, referente aos programas Alfabetiza MT e Educa MT, que tem como objetivo a inclusão digital em regime de colaboração com os municípios de Mato Grosso. O anúncio aconteceu em Cuiabá, na semana passada, e contou com a participação da secretária municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, Elaine Lovatel.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Dengue: Minas inaugura biofábrica do método Wolbachia

• Comissão aprova projeto que cria jornada extraordinária para guardas municipais

• Prefeito Emanuel Pinheiro entrega à população da Regional Sul a EMEB Tereza Benguela totalmente readequada e 100% climatizada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.