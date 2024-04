Ela fez transplante capilar e transformou sua autoestima O tamanho da própria testa e as famosas "entradas" no cabelo sempre incomodaram a gerente operacional Talita Costella, de 34 anos...

Talita Costella, de 34 anos, decidiu passar por transplante capilar porque se incomodava com 'testa alta' e 'entradas'; veja antes e depois

O tamanho da própria testa e as famosas "entradas" no cabelo sempre incomodaram a gerente operacional Talita Costella, de 34 anos, até que, em agosto do ano passado, ela decidiu passar por um transplante capilar.

