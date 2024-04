Emanuel Pinheiro em Brasília: Novos investimentos para Saúde, Educação e Assistência Social

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, cumpre agenda nesta segunda e terça-feira (22 e 23) em Brasília, DF, para dar continuidade aos projetos voltados para a saúde pública da capital. Juntamente com o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, Emanuelzinho, o chefe do Executivo Municipal irá se reunir com representantes do Ministério da Saúde, com o objetivo de acelerar os investimentos na atenção primária, principalmente através do aumento das equipes da Saúde da Família, incluindo a implementação do projeto Hora Estendida em algumas unidades.

