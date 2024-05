Emanuel Pinheiro: O prefeito digital de Cuiabá Colecionando quase 127 mil seguidores, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, garantiu a 19ª posição no ranking de prefeitos com...

Colecionando quase 127 mil seguidores, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, garantiu a 19ª posição no ranking de prefeitos com mais seguidores em redes sociais. Com uma presença digital ativa e engajada, Pinheiro tem se destacado pelo uso estratégico das plataformas para comunicação direta com a população, divulgação de ações e projetos da prefeitura, além de promover interação e transparência. O levantamento foi feito pela consultoria Bytes, com dados de 1º de janeiro até 15 de maio. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



