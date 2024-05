Enchentes em Porto Alegre: nível do Guaíba continua alto mesmo com Sol Em meio às enchentes, as fortes chuvas que atingem Porto Alegre desde a semana passada cessaram e o Sol voltou a predominar desde...

Alto contraste

A+

A-

Em meio às enchentes, as fortes chuvas que atingem Porto Alegre desde a semana passada cessaram e o Sol voltou a predominar desde o domingo (5), mas mesmo assim, o nível do Guaíba continua alto, já que o lago recebe águas vindas de outras regiões. Enquanto a medida de alerta é de 2,5 metros, o nível atual do Guaíba, de acordo com o Centro Integrado de Coordenação de Serviços, está em 5,26 metros. No domingo, a medida chegou a 5,31 metros. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Mesmo com dia de Sol, nível do Guaíba continua alto em Porto Alegre

• Carne moída no forno

• Governo quer medida excepcional para agilizar envio de recursos ao RS

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.