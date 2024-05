Encontro inspirador celebra o papel das mães no Ministério Público de Mato Grosso

Maternidade e trabalho: os desafios do papel múltiplo da mulher foram temas de encontro inspirador, carregado de afeto e carinho, preparado nesta sexta-feira, 10 de maio, para todas as mães que atuam no Ministério Público de Mato Grosso (MPMT). Na programação do “Mães em Foco”, muita emoção, acolhimento e doses de humor. A tarde festiva aconteceu no auditório da Sede das Promotorias de Justiça da Capital.

