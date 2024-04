Equipamentos tecnológicos revolucionam a educação em Mato Grosso

Mais de 25,9 mil estudantes de 580 escolas municipais em Mato Grosso serão beneficiados com os equipamentos tecnológicos de última geração entregues pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) para 121 municípios, nesta quinta-feira (25.04). O investimento total de R$ 39,9 milhões visa melhorar o ambiente escolar para estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, preparando-os para o ensino médio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.