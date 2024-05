Equipe da Saúde oferece vacinação na Praça das Fontes durante a Corrida da Soja

Nesse domingo Sorriso será cenário da 9.ª Corrida da Soja e o palco do evento é a Praça das Fontes, mas não é só atletas que estarão por lá. Na Praça das Fontes a equipe da Saúde também estará presente com a oferta de todas as vacinas que constam no Calendário Nacional de Vacinação. A oferta será pra todas as idades, basta procurar a equipe da saúde com o cartão SUS e o CPF. Menores devem ir acompanhados dos pais.

