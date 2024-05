Escândalo: Diretor de cadeia e alvo de operação usavam presos para manutenção de chácaras e construção de casa

As investigações da Polícia Civil no âmbito da Operação La Catedral, deflagrada nessa terça-feira (07.05), apontaram que presos da Cadeia Pública de Primavera do Leste eram utilizados como mão de obra para serviços pessoais nas chácaras do diretor da Cadeia, Valdeir Zeliz dos Santos, e do principal alvo da operação, Janderson dos Santos Lopes.

