Escândalo em Cuiabá: Picape S10 usada para furto de grama da Avenida Contorno Leste

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, estima um prejuízo ao erário público de quase R$ 1 milhão devido ao furto de 50 mil metros quadrados de grama que preenchiam os canteiros da Avenida Contorno Leste, que será entregue pela gestão Emanuel Pinheiro nos próximos dias, beneficiando cerca de 300 mil pessoas. Dois episódios foram registrados somente na última semana. O furto ocorreu especificamente no trecho que vai do Coxipó à Avenida Dante Martins de Oliveira (Jurumirim). As ações são registradas durante a noite e, na maioria das vezes, nos finais de semana. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



