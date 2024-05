Escândalo em Cuiabá: Prefeito recebe relatório de auditoria com indícios de superfaturamento em contrato da MEDTrauma

Alto contraste

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recebeu na noite desta terça-feira (30), o relatório preliminar de auditoria número 02/2024, referente ao contrato 014-2023, celebrado entre a Empresa Cuiabana de Saúde Pública e a empresa MEDTrauma, executado durante o período de atuação do Gabinete de Intervenção do Estado na gestão da saúde pública de Cuiabá (março a dezembro de 2023). Há indícios de superfaturamento e o documento será encaminhado para apuração pelas autoridades competentes. O levantamento das informações foi realizado pela Controladoria Geral do Município (CGM), em cumprimento ao Decreto 1.058/2024. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



