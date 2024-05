Escândalo na LIMPURB: reeducandos flagrados com materiais proibidos

Quanto à ocorrência de detenção de seis reeducandos que atuavam nas equipes de limpeza e zeladoria, a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (LIMPURB) esclarece que, desde a data da ocorrência (22/05), os trabalhadores não fazem mais parte do programa de ressocialização, ou seja, estão fora do convênio firmado com a Secretaria de Segurança Pública (SESP).

