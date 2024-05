Escolas e famílias unidas contra o racismo

Alto contraste

A+

A-

Em abril, casos de racismo em escolas de elite ganharam espaço na mídia e evidenciaram a necessidade das instituições de ensino fazerem trabalhos efetivos de combate à discriminação, o que inclusive está previsto em lei. Especialistas entrevistadas pela Agência Brasil apontam a necessidade de se envolver as famílias dos agressores no debate e também de punição que possa mostrar a gravidade dos atos cometidos, assim como resguardar as vítimas. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Horizontes Ampliados: Aeroporto José Capeletto obteve Reformas Estruturais completa

• Escolas e famílias devem estar engajados no combate ao racismo

• Vila Cardoso recebe melhorias conforme pedido dos moradores

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.