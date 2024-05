Estoque de arroz garantido no Brasil, mesmo com enchentes no RS Produtores de arroz e supermercados informam que não há risco de desabastecimento do grão no Brasil, apesar das enchentes no Rio...

Momento MT|Do R7 10/05/2024 - 15h03 (Atualizado em 10/05/2024 - 15h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share