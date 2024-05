Estudantes da rede estadual serão premiados pelo bom desempenho na Olimpíada de Matemática

A entrega das medalhas aos estudantes da rede estadual de ensino vencedores da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) 2023 será no dia 24 de maio, às 14h, no auditório da Faculdade de Arquitetura Engenharia e Tecnologia (FAET), localizado no campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá.

