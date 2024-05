EUA rastreia aeronaves russas sobrevoando território americano

Alto contraste

Tu-95

O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad) reportou ter detectado e rastreado quatro aeronaves militares russas operando próximas do espaço aéreo do Alasca, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. Segundo o órgão, as aeronaves russas permaneceram na zona internacional e não ingressaram no espaço aéreo soberano dos Estados Unidos ou do Canadá.

