Evento CriativAção estimula práticas criativas na administração pública estadual

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) foi correalizadora, entre os dias 23 a 25 de abril, do evento CriativAção. A programação contou com palestras, dinâmicas, oficinas e jogos abordando o processo de criatividade e inovação. O evento reuniu os representantes dos principais laboratórios de inovação do Estado de Mato Grosso no auditório da Procuradoria-Geral da Justiça (PGJ-MT).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.