Evento cultural gratuito em Lucas do Rio Verde promove Festival Artes e Cores

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, convida a comunidade luverdense para prestigiar mais uma edição do Festival Artes e Cores. O movimento cultural gratuito visa aproximar o público jovem das produções artísticas que são realizadas no município.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.