Evento de 20 Anos de Ouvidoria-Geral do Estado discute inovações e estratégias

Estão abertas as inscrições para o encontro de 20 Anos de Ouvidoria-Geral do Estado que será realizado no dia 8 de maio. Os interessados em participar têm até o próximo dia 03 para se inscrever. Além de comemorar as duas décadas, o evento discutirá a ouvidoria de forma estratégica e as melhores praticas de inovação na área, com especialistas de renome em nível nacional. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



