Evento destaca a importância da criatividade e inovação no setor público

Relatos históricos da exigência de uma sentença judicial manuscrita no início do século passado, da anulação de uma sentença por ter sido datilografada na época, do uso de placa de gelatina para impressão, do sistema operacional MS-DOS e da utilização de disquete e pen drive para armazenamento de dados marcaram a abertura da 2ª edição do “CriativAção” na manhã desta terça-feira (23), no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Cuiabá. Também destacadas no evento, a revolução do Windows, do armazenamento em nuvem, do lápis infinito e das ferramentas de Inteligência Artificial (IA) confirmaram que grandes transformações ocorrem a todo momento e que é fundamental que a humanidade esteja aberta a novas ideias e formas de atuação. E reforçaram o pensamento de que a tecnologia é uma aliada nesse processo, mas a dianteira é tomada pela criatividade e pela inovação. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



