Evento gratuito na ALMT celebra o Dia das Mães com ciclo de palestras

É semana do Dia das Mães e a Superintendência de Integração, Cidadania e Cultura da ALMT (Assembleia Social) está promovendo, nesta quinta-feira (9), a partir das 9h, um ciclo de palestras com vistas a empoderar a mulher e refletir sobre a chamada maternidade real. O evento será na sala 32 da Escola do Legislativo, localizada na ALMT, e é gratuito, aberto ao público geral. Não é necessária inscrição prévia.

