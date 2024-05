Evento Mulheres em Ação reúne mais de 320 participantes em edição de sucesso

Nem mesmo o frio de 18º graus impediu as mulheres de comparecerem à 3ª edição do Mulheres em Ação, idealizado pela vereadora Michelly Alencar (UB). Mais de 320 mulheres se reuniram com o propósito de cuidar da saúde física e mental, e com um diferencial: as mamães puderam compartilhar esse momento junto com suas filhas. Um exemplo de superação foi dona Eva, de 84 anos, que, junto com sua filha Josefa, marcou presença e não se intimidou pelo frio.

