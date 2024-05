Evento musical em homenagem às mães: uma celebração emocionante

![CDATA[

Para proporcionar um momento de descontração a Secretaria de Assistência promoveu na manhã desta sexta-feira (17), no Anexo II da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, localizado no bairro Marajoara, um encontro com as mães que participam dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos polos da região do Santa Maria e São Mateus. A primeira-dama e Promotora de Justiça, Kika Dorilêo Baracat participou das comemorações.

