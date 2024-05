FCDL Mato Grosso critica projeto de lei que impõe multa de R$ 23 mil a comerciantes

Representantes do comércio se reuniram com o deputado estadual Cláudio Ferreira para discutir o impacto do Projeto de Lei nº 952/2021, que visa impor uma multa de mais de R$23 mil aos estabelecimentos comerciais de Mato Grosso que não incluírem o telefone e endereço do Procon nos documentos fiscais emitidos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.