Festival Esportivo: Esporte e Lazer no Bairro Passaredo em Cuiabá

O Festival Esportivo Passaredo, patrocinado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), vai promover esporte e lazer para as comunidades da região Sul de Cuiabá, neste domingo (26.05), a partir das 15h. Realizado pela Associação mato-grossense de Cultura (AMC), o evento será realizado no Complexo de Multiuso do bairro Jardim Passaredo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.