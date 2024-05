Fiocruz alerta para importância da vacina da gripe para os gaúchos

Alto contraste

A+

A-

![CDATA[ Os brasileiros de modo geral e os moradores do Rio Grande do Sul, em especial, devem estar atentos para se vacinar contra a Influenza A (vírus da gripe), bem como usar máscaras adequadas (N95, KN95, PFF2) quando forem a uma unidade de saúde. O uso de máscaras é indicado também para quem estiver com sintomas de infecção respiratória. O alerta foi dado pelo pesquisador do Programa de Computação Científica (Procc) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Marcelo Gomes, também coordenador do InfoGripe. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Prefeitura licita passagens aéreas e terrestres

• NIF publica edital com 123 terrenos baldios tomados por sujeira

• Hospital universitário no Rio Grande do Sul deixa de receber pacientes

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record. ]]>