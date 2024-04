Flamengo arrasa Santos com goleada de 7 a 0 no Brasileiro Feminino

Atuando em casa, pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino, o Flamengo teve uma ótima atuação e aplicou uma goleada de 7 a 0 sobre o Santos, na tarde desta segunda-feira (29), no estádio Luso Brasileiro. Cristiane (2), Camila Martins (contra), Glaucia, Naná, Laysa e Isadora balançaram as redes para as Meninas da Gávea. Com o triunfo, o Mais Querido subiu para a 10ª colocação com oito pontos.

