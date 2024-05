Flamengo brilha em vitória contra América-MG no Brasileirão Feminino

Em jogo da nona rodada do Brasileirão Feminino, o Flamengo foi até Belo Horizonte e venceu o América-MG, por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (6), na Arena Independência. Com dois gols de Cristiane, as Meninas da Gávea conquistaram a terceira vitória consecutiva e já estão na sexta colocação no campeonato com 14 pontos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.