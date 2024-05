Fluminense avança para as oitavas da Libertadores com vitória sobre o Cerro Porteño O Fluminense venceu o Cerro Porteño-PAR por 2 a 1 nesta quinta-feira (16/05), no Maracanã, e está garantido nas oitavas de final...

