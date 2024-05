Fluminense conquista vitória importante fora de casa na Libertadores

Alto contraste

O Fluminense venceu o Colo-Colo por 1 a 0 nesta quinta-feira (09/05), em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. No Monumental de Santiago, no Chile, o Tricolor encarou jogo duro e conquistou a vitória com gol de Manoel. Com o resultado, a equipe lidera o grupo A com oito pontos.

