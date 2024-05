FOGO ZERO: A importância de combater as queimadas Em 2024, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, continua com a campanha "Fogo Zero: Contra...

Em 2024, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, continua com a campanha "Fogo Zero: Contra as queimadas, a favor da vida". Essa iniciativa visa conscientizar a população sobre o uso do fogo para limpeza e manejo de áreas rurais e urbanas. A campanha é realizada em parceria com a Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



