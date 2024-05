Foragido de penitenciária de Várzea Grande é recapturado pela Polícia Militar

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional recapturaram, na tarde desta terça-feira (07.05), um reeducando foragido do Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas. O homem, de 28 anos, foi encontrado em Várzea Grande após as forças policiais receberem denúncias anônimas.

