Formação sobre Cartão Nacional de Saúde: Evento importante para profissionais da saúde

Conversar mais sobre a emissão e a importância do Cartão Nacional de Saúde – aquele mesmo que a agente chama de cartão do SUS por dar acesso ao Sistema Único de Saúde do país; é a atividade programada para hoje, 9 de maio, com profissionais que atuam no setor administrativo das unidades de saúde do Município. O encontro que inicia às 15 horas na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, é uma das ações da Comissão de Integração de Ensino e Serviço (Cies) programadas para maio. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



